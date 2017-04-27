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Гражданин Грузии задержан с крупной партией наркотиков


27.04.2017   10:50
Неоднократно судимый гражданин Грузии был задержан недалеко от города Дманиси в регионе Квемо-Картли по обвинению в приобретении-хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел.

На основании оперативной информации, 40-летний мужчина был задержан, когда на своем автомобиле двигался по трассе Тбилиси-Гугути в направлении Дманиси. При личном обыске полицейские обнаружили у обвиняемого 0,13 грамма героина. В его доме было найдено 15 связок наркотиков, содержащих более 6 грамм героина, а также наркотические вещества, содержащие более 10 грамм героина.

В общей сложности сотрудники МВД изъяли 16,29 грамм героина.

По данным следствия, в результате наркологической проверки было установлено, что задержанный находится под воздействием опиума и марихуаны. Обвиняемый признал свою вину.

Уголовное дело возбуждено по 6-й части 260 УК Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет или бессрочное заключение.






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