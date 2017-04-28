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Российский разведывательный корабль затонул в результате столкновения со скотовозом
28.04.2017 12:36
Российский разведывательный корабль «Лиман» затонул около полудня в четверг, 27 апреля недалеко от входа в пролив Босфор. Из 78 членов экипажа никто не погиб и не пострадал. Моряки успели эвакуироваться и были подобраны судами турецкой береговой охраны.
Причиной гибели российского военного корабля, как сообщают СМИ, стало столкновение с судном-скотовозом Yozarsif-H. Корабли не смогли разойтись в море в 11:44 (по другим данным – в 11:53) по московскому времени; в результате столкновения «Лиман» получил пробоину ниже ватерлинии по правому борту и пошел ко дну.
«Причиной крушения российского корабля, по предварительным данным, могли стать плохие погодные условия, туман», — заявил журналистам пресс-атташе генконсульства РФ в Стамбуле Сергей Лосев.
По данным турецких властей, в ходе столкновения скотовоз видимых повреждений не получил. Водоизмещение Yozarsif-H имеет тоннаж в 2103 тонны. Судно было построено в 1977 году в Гамбурге, и впоследствии многократно меняло владельцев и имена. В настоящий момент скотовоз ходит под флагом государства Того, выполняя рейсы в интересах ливанской скотопромышленной компании Hammami Livestock. Накануне вечером Yozarsif-H вышел из румынского порта Мидия и взял курс на иорданский порт Акаб.
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