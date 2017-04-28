МВД Грузии раскрыло схему изготовления фальшивых паспортов для поездок в Европу

28.04.2017 12:47 Генеральная инспекция Министерства внутренних дел, Служба государственной безопасности, и департамент патрульной полиции МВД в результате совместно проведенных оперативно-розыскных и следственных действий выявили в международном аэропорте Тбилиси преступную схему поездки в страны Европы с использованием фальшивых паспортов.



В Службе связей с общественностью МВД сообщили "Экспрессньюс", что следствием установлено, что одним из организаторов преступной схемы являлся гражданин Республики Турция Беркант Д., который лично, и с помощью лиц, находящихся в преступной связи с ним, за солидную сумму с использованием фальшивых паспортов обеспечивал поездку в европейские страны граждан Исламской Республики Иран.



"После уплаты суммы, члены преступной группы изготовляли этим лицам подложные паспорта с другим именем и фамилией, затем привозили их в Грузию, и с разными паспортными данными (настоящим и фальшивым) покупали авиабилеты, одновременно, как в направлении Турции (где граждане Исламской Республики Иран пользуются безвизовым передвижением), так и в направлении какой-либо европейской страны.



Члены преступной группы в назначенное время передавали фальшивый паспорт приехавшим в Грузию лицам до поездки в аэропорт. В международном аэропорту Тбилиси граждане Ирана параллельно проходили регистрацию на авиарейсы в направлении Турции и Европы. До пересечения границы в туалете аэропорта Беркант Д. ставил фальшивую дату-печать пересечения границы Грузии на карте посадки и в фальшивом паспорте. После этого данные лица на государственной границе Грузии представляли пограничнику-контролеру настоящий, иранский паспорт, и посадочную карту в направлении Турции, а после пересечения границы летели в страны Европы уже с фальшивым паспортом и картой посадки в направлении Европы, на которой была поставлена фальшивая дата-печать пересечения границы. Согласно преступной схеме, авиарейс в направлении Европы немного опережал по времени рейс, направляющийся в Турцию, из-за чего после того, как пассажиров не хватало, авиакомпании не удавалось найти их"- заявили в МВД.



После выявления преступной схемы, в апреле текущего года Генеральная инспекция МВД пресекла на месте попытку одного из граждан Исламской Республики Иран, вместо Турции посредством фальшивого паспорта полететь в Европу.



Генеральная инспекция Министерства внутренних дел на данном этапе задержала одного из организаторов преступной схемы, гражданина Турции Берканта Д. по части 1 статьи 362 УК Грузии по обвинению в изготовлении, хранении, сбыте фальшивой печати и документов.



Из жилой квартиры задержанного были изъяты фальшивая дата-печать пересечения границы Грузии, и фальшивые паспорта разных стран. По той же статье задержан один гражданин Исламской Республики Иран, использовавший эти подложные документы.



Городской суд Тбилиси присудил обоим обвиняемым заключение в виде меры пресечения.



Генеральная инспекция МВД также выявила пять граждан Исламской Республики Иран, находящихся в Тбилиси, которые должны были воспользоваться вышеизложенной преступной схемой.



Продолжается следствие с целью установления-задержания других лиц, связанных преступлением.

















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