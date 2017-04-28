Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молодой житель Самтредского района задержан по обвинению в убийстве отца


28.04.2017   19:33
Грузинские правоохранители задержали 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственного отца в ходе бытовой ссоры.

Как сообщили в пресс-службе МВД, преступление произошло на западе Грузии, в селе Опети Самтредского района.

По версии следствия, обвиняемый нанес во время ссоры 53-летнему отцу ранение холодным оружием. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Стражи порядка задержали подозреваемого спустя несколько часов после случившегося. Он признался в содеянном.

В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
Тбилиси обеспокоен заявлением Патриарха Иерусалимского по Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
Сухумский режим приступил к выдаче вида на жительство этническим грузинам
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия является региональным лидером в рейтинге свободы прессы
Президент Армении обсудил со спецпредставителем ЕС процесс карабахского урегулирования
Грузия не вошла в криминальную статистику Германии по итогам 2016 года
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна