|
Молодой житель Самтредского района задержан по обвинению в убийстве отца
28.04.2017 19:33
Грузинские правоохранители задержали 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственного отца в ходе бытовой ссоры.
Как сообщили в пресс-службе МВД, преступление произошло на западе Грузии, в селе Опети Самтредского района.
По версии следствия, обвиняемый нанес во время ссоры 53-летнему отцу ранение холодным оружием. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.
Стражи порядка задержали подозреваемого спустя несколько часов после случившегося. Он признался в содеянном.
В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна