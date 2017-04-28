Молодой житель Самтредского района задержан по обвинению в убийстве отца

28.04.2017 19:33 Грузинские правоохранители задержали 31-летнего мужчину по обвинению в убийстве собственного отца в ходе бытовой ссоры.



Как сообщили в пресс-службе МВД, преступление произошло на западе Грузии, в селе Опети Самтредского района.



По версии следствия, обвиняемый нанес во время ссоры 53-летнему отцу ранение холодным оружием. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.



Стражи порядка задержали подозреваемого спустя несколько часов после случившегося. Он признался в содеянном.



В связи с фактом возбуждено уголовное дело, следствие ведется по статье «ответственность за семейное преступление, умышленное убийство», что карается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.















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