Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси ограбили кафетерий «Entree»


29.04.2017   12:31
Вооруженный мужчина ограбил кафетерий «Entree» в столичном районе Ваке, сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел накануне вечером. Ограблен был объект сети, который находится на проспекте Чавчавадзе, у подъема на Черепашье озеро.

Неизвестный с огнестрельным оружием ворвался в кафетерий и забрал определенную сумму денег. В это время внутри находился сотрудник, которого позже допросила полиция.

Согласно информации СМИ, злоумышленник унес 1,5 тысячи лари (порядка 600 долларов).

Следствие ведется по 179 статье УК Грузии — «разбой», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Предназначенные для экспорта грузинские вина будут проверять специальные дегустаторы
Объем депозитов в банковской системе Грузии сократился на 2, 8%
С 1 мая вступает в действие новая программа всеобщего здравоохранения
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
СГБ Грузии заявляет, что линия оккупации не переносилась вглубь территории Грузии
В Абхазии угнали автомашину руководителя т.н. ЦИК
Российские оккупанты на 300 метров передвинули линию оккупации Абхазии
7-я оккупационная военная база ВС РФ в авангарде российской пропаганды
InformNapalm опубликовал фото российского военного эшелона возле абхазского участка границы РФ с Грузией
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мэр Грозного поведал об отсутствии проблем с финансированием «Ахмат Тауэр»
В Тбилиси прошло мероприятие по случаю 25-летия установления дипотношений между Грузией и США
Около 40 дальнобойщиков продолжают бастовать в Кабардино-Балкарии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна