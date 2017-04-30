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Изория: Каждый военнослужащий является примером того, как нужно любить свою страну


30.04.2017   13:27
Каждый офицер, сержант, капрал, рядовой Вооруженных сил является примером того, как нужно любить свою страну, - об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория на военной базе I пехотной бригады в Гори, где прошли мероприятия в связи с Днем Вооруженных сил.

Как отметил Изория, он преклоняется перед героями, которые пожертвовали жизнью. «Каждый офицер, сержант, капрал, рядовой Вооруженных сил является примером того, как нужно любить свою страну, как нужно служить ей, как защищать национальное достоинство. Поэтому в этом поздравлении хочу выразить благодарность каждого грузина, а также выразить свое уважение. Преклоняюсь перед теми героями, которые пожертвовали жизнью за эту службы», - заявил Леван Изория.

Напомним, что сегодня в Грузии отмечается 26-летний юбилей Вооруженных сил Грузии, которые были созданы в 1990 году в соответствии с постановлением Верховного Совета страны о выделении из состава МВД внутренних войск и формировании Национальной гвардии.






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