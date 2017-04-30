Георгий Маргвелашвили поздравил военнослужащих с 26-й годовщиной создания грузинской армии

30.04.2017 21:42 Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Грузии, президент Георгий Маргвелашвили поздравил военнослужащих с 26-й годовщиной создания грузинской армии и поблагодарил их за службу стране и народу.



Праздничные мероприятия по случаю Дня грузинской армии прошли сегодня на территории военной базы I пехотной бригады в Гори, а также на военном полигоне Вазиани, недалеко от Тбилиси.



В Гори сегодня находился премьер Георгий Квирикашвили, а в Вазиани прибыл президент страны, члены правительства, представители дипломатического корпуса, глава Генштаба грузинских Вооруженных сил Владимир Чачибая и другие высокопоставленные военные.



Вместе с министром обороны Леваном Изория глава государства открыл мемориал погибшим военным в международных миссиях, в абхазской войне и в августовской войне 2008 года.



«Быть защитником родины сложно в любую эпоху и в любой стране, но эта миссия особенно сложна, когда ты солдат Грузии», — заявил Маргвелашвили.



По его словам, маленькому государству на протяжении веков удавалось отстоять свою независимость, несмотря на силы противника. Он отметил, что именно благодаря грузинским военным Грузия стала независимым и демократическим государством.



«Сегодня мы почтили память тех людей, которые пожертвовали собой ради этой большой миссии», — отметил президент.



Грузинским вооруженным силам исполнилось 26 лет. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.



Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и в Ираке. На сегодняшний день 870 грузинских военных участвуют в миротворческой миссии «Решительная поддержка» (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.















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