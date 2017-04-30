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Квирикашвили: армия сыграла важную роль в создании независимой Грузии


30.04.2017   21:55
Грузинская армия сыграла очень важную роль в процессе создания независимой, демократической Грузии, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, поздравив вооруженные силы страны с 26-летним юбилеем.

Праздничные мероприятия в связи с профессиональным днем грузинской армии прошли на территории военной базы I пехотной бригады в Гори (Восточная Грузия) в воскресенье.

На мероприятиях присутствовали премьер Грузии вместе с младшим сыном – Николозом, министр обороны Леван Изория с сыном, глава Генштаба грузинских Вооруженных сил Владимир Чачибая и другие

"Мы помним множество примеров героизма в течение этих лет. Вы выполняете самую почетную работу на земле и имеете огромную любовь нашего народа", — сказал Квирикашвили, обращаясь к военнослужащим.

Премьер возложил венки на мемориал погибшим военным. Он также обратился к военнослужащим, возвратившимся из Афганистана, и поздравил с возвращением домой.

Премьер-министр вместе с сыном посадил дерево на Алее героев, расположенной на территории базы. Николоз и Георгий Квирикашвили также присутствовали на спортивных мероприятиях и осмотрели выставку вооруженной и боевой техники.

Праздничные мероприятия по случаю 26-летнего юбилея пройдут и IV механизированной бригаде в Вазиани (близ Тбилиси). На мероприятии будет присутствовать президент Георгий Маргвелашвили.
Грузинским вооруженным силам исполнилось 26 лет. Вооруженные силы Грузии создали в 1990 году, но первый призыв в армию начался 30 апреля 1991 года. Именно эта дата стала точкой отсчета.

Вооруженные силы Грузии с 1999 года принимают активное участие в миротворческих миссиях. Грузинские военные служили в Косово и Ираке. На сегодняшний день 870 грузинских военных участвуют в миссии "Решительная поддержка" (Resolute Support) в Афганистане. Кроме того, Грузия представлена в миссия в ЦАР и Мали.






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