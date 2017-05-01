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Четыре гражданина задержаны за изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков


01.05.2017   12:57
Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала четырех граждан за изготовление-сбыт фальшивых купюр по 100 и 200 лари.

"Один из задержанных систематически изготовлял фальшивые купюры в 100 и 200 лари, и затем с помощью членов преступной группы сбывал их в разных торговых объектах, и физическим лицам на всей территории Грузии"- заявила Следственная служба.

Ведется следствие по части 2 статьи 212 УК Грузии (изготовление-сбыт фальшивых денег по предварительному групповому сговору). Статья предусматривает в виде наказания заключение сроком от 7 до 10 лет.







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