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Четыре гражданина задержаны за изготовление и сбыт фальшивых денежных знаков
01.05.2017 12:57
Следственная служба Министерства финансов Грузии задержала четырех граждан за изготовление-сбыт фальшивых купюр по 100 и 200 лари.
"Один из задержанных систематически изготовлял фальшивые купюры в 100 и 200 лари, и затем с помощью членов преступной группы сбывал их в разных торговых объектах, и физическим лицам на всей территории Грузии"- заявила Следственная служба.
Ведется следствие по части 2 статьи 212 УК Грузии (изготовление-сбыт фальшивых денег по предварительному групповому сговору). Статья предусматривает в виде наказания заключение сроком от 7 до 10 лет.
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