На стрельбище Орфоло состоялись полевые учения II пехотной бригады

02.05.2017 15:36 С целью сохранения постоянной боевой готовности вооруженных сил Грузии на стрельбище Орфоло состоялись полевые учения. Информацию об этом распространило Министерство обороны Грузии.



Роты 22-го батальона II пехотной бригады и 21-го смешанного бронетанкового батальона вооруженных сил Грузии закончили плановые учения показательными тренировками.



По информации министерства, военнослужащие выполнили задания тактического передвижения, занятия района сосредоточения, защиты боевой позиции, выхода из боя, укрепления позиции, и перегруппировки сил. Полевые показательные тренировки состоялись по поддержке бронетехники, боевых машин пехоты, и противотанковых групп, и закончились боевой стрельбой тактической группы роты.



По информации Минобороны, полевые учения шли в течение 10 дней, и в них принимали участие 180 военнослужащих.

















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