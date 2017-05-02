Минобороны Грузии: зарплата замминистра за пять месяцев составила 46,549 лари

02.05.2017 18:46 Согласно декларации доходов госслужащих, первый заместитель министра обороны страны Лела Чиковани получила в виде заработной платы за пять месяцев работы — с августа по декабрь 2016 года, 46 тысяч 549 лари (порядка 20 тысяч долларов). Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства Грузии.



В заявлении Минобороны указывается на неточности в информации, распространенной недавно по поводу зарплаты Лелы Чиковани одним из грузинских СМИ – медиадомом Gurianews.ge, которое указывало, что вышеназванную зарплату первый замминистра получила за четыре месяца. Позже в Gurianews исправили эту неточность.



В Минобороны также отмечают, что при подготовке материала СМИ не учитывают, что с зарплаты урезается 20% подоходного налога.



В министерстве обороны также напомнили, что по инициативе министра обороны Левана Изория в ноябре 2016 года был упразднен институт советников министра и Генерального штаба, а количество заместителей министра было сокращено, что позволило ведомству сэкономить до 1 миллиона лари (порядка 410 тысяч долларов). Сэкономленная сумма, отмечают в Минобороны, была распределена на 300 сотрудников Генерального штаба и других сотрудников в министерстве.



В любом случае, Лела Чиковани является одним из самых высокооплачиваемых чиновников в структуре правительства Грузии.



В 2015 году Чиковани возглавляла администрацию в МВД Грузии, с августа 2015 года по июль 2016 года – была главой администрации в Службе Госбезопасности, а в августе 2016 года заняла пост первого заместителя министра обороны.



В 2016 году Чиковани получила в виде зарплаты за время работы в СГБ и министерстве обороны 120 тысяч лари (около 50 тысяч долларов).



При этом зарплаты министров правительства Грузии, включая надбавки, в среднем за год составляют 75 тысяч лари в год (около 31 тысячи долларов), а их заместителей, в отдельных случаях – около 90-110 тысяч лари в год (от 37 до 45 тысяч долларов).



Для сравнения — в 2016 году годовая зарплата премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили составила 51 тысячу 369 лари (около 21 тысячи долларов).



Что касается нынешнего министра обороны Левана Изория, то в 2016 году он занимал посты заместителя министра внутренних дел, затем заместителя главы службы госбезопасности и затем был назначен министром обороны. Зарплата Левана Изория за 2016 год составила 137 тысяч 235 лари (около 57 тысяч долларов).





Новости-Грузия















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

