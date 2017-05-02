Минобороны Грузии обвиняет СМИ в распространении неточной информации

02.05.2017 22:00 Информация, распространенная одним из средств массовой информации о заработной плате первого заместителя министра обороны Грузии Лелы Чиковани, содержит неточности, говорится в заявлении на сайте Минобороны Грузии.



Накануне медиа-дом Gurianews.com распространил информацию о том, что якобы Чиковани в течение четырех месяцев получила зарплату в размере 46 тысяч 549 лари (порядка 20 тысяч долларов). Позже Gurianews.com исправил эту информацию и указал, что это заработок не за четыре, а за пять месяцев, на чем настаивало и Минобороны Грузии.



В Минобороны также заявляют, что СМИ при подготовке материала не учли и фактор 20% подоходного налога, который урезается от суммы зарплаты.



Согласно декларации, заполненной первым заместителем министра обороны страны, Чиковани указанную денежную сумму получила с августа по декабрь 2016 года.



Вместе с тем, в ведомстве заявляют, что в ходе анонсированной в ноябре 2016 года министром обороны Леваном Изория реформы, в ведомстве, а также в Генеральном штабе был упразднен институт советников министра и его заместителей, что позволило сэкономить до 1 миллиона лари (порядка 410 тысяч долларов).



В результате чего, сэкономленная сумма была распределена на 300 сотрудников Генштаба. Кроме того, дополнительная денежная сумма пошла и на повышение зарплат тем людям, которым в ходе структурной реорганизации, пришлось взять на себя дополнительные обязанности.



Для сравнения, в 2016 году годовая зарплата премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили без учета подоходного налога составила 51 тысячу 369 лари (более 21 тысячи долларов).



Лела Чиковани заняла пост первого заместителя министра обороны Грузии в августе 2016 года. С августа 2015 года по июль 2016 года она занимала пост главы администрации в Службе Госбезопасности страны. С февраля по август 2015 года она возглавляла администрацию в МВД Грузии.















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