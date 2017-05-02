Прокуратура Грузии исключила причастность сына депутата к краже

02.05.2017 22:09 Сын главы комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили Давид не причастен к краже сумки из автомобиля в Тбилиси в марте 2015 года, говорится в заявлении на сайте Главной прокуратуры страны.



По данным прокуратуры, инцидент произошел на улице Сиони возле столичного выставочного центра "Карвасла" 5 марта 2015 года. Сумку, которую украли, в машине Николоза Саная оставила некая Тамара Цилосани, которая вместе с друзьями отправилась на выставку. Вернувшись с выставки, она не обнаружила в машине, которая была припаркована неподалеку, ни сумки, ни ее содержимого на общую сумму 150 лари (более 61 доллара).



Расследованием дела занялось управление внутренних дел Старого Тбилиси. В рамках расследования с поверхности заднего левого крыла и левой двери машины следователи взяли отпечатки пальцев. Отпечатки двух пальцев оказались идентичными отпечаткам пальцев Давида Сесиашвили.



Следствие допросило нескольких свидетелей и саму потерпевшую, установив, что Давид Сесиашвили является другом детства Саная и знакомым Цилосани.



Саная рассказал следователям, что его автомобилем марки Volkswagen Vento часто пользовался Давид Сесиашвили, в том числе и в тот период, когда произошло преступление. Это подтвердил и сын депутата.



Следствие также установило, что 5 марта 2015 года с 19:00 до 20:00, когда произошла кража, Давид Сесиашвили находился в другом районе города – в Ваке-Сабуртало. Это подтвердили данные мобильных телефонных антенн.



"Поэтому, совокупность доказательств, собранных по делу, исключают нахождение Давида Сесиашвили на месте совершения преступления во время его совершения, и его какую-либо связь с фактом кражи сумки Т. Цилосани", — сказано в заявлении.



Там же отмечено, что дело расследует МВД страны и проводятся все следственные и процессуальные мероприятия, необходимые для установления лица, совершившего кражу.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

