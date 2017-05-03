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На реализации фальшивых 100-ларовых купюр задержаны два лица


03.05.2017   13:22
Правоохранители задержали двух лиц по факту реализации фальшивых денег группой по предварительному сговору.

Как сообщают в Следственной службе Минфина Грузии, проведенным по делу следствием было установлено, что двое граждан Грузии обманом реализовали12 единиц 100-ларовых купюр, передав их физическому лицу. Фальшивые деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.

Следствие ведется по «в» пункту 2-й части статьи 212 УК Грузии, что предполагает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет






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