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На реализации фальшивых 100-ларовых купюр задержаны два лица
03.05.2017 13:22
Правоохранители задержали двух лиц по факту реализации фальшивых денег группой по предварительному сговору.
Как сообщают в Следственной службе Минфина Грузии, проведенным по делу следствием было установлено, что двое граждан Грузии обманом реализовали12 единиц 100-ларовых купюр, передав их физическому лицу. Фальшивые деньги изъяты в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по «в» пункту 2-й части статьи 212 УК Грузии, что предполагает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет
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