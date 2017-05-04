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JTEC проводит курсы военных наблюдателей-оценщиков
04.05.2017 12:12
Впервые на тренировочной базе Норио сертифицированные грузинские инструкторы Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузии (JTEC) проводят курсы наблюдателей-оценщиков. После завершения учебной программы выпускники уже смогут готовить наблюдателей-оценщиков для вооруженных сил Грузии, а также НАТО, и стран-партнеров.
Курсы включают теоретические и практические занятия на уровне взвода. Они преследуют целью подготовку, и сертификацию наблюдателей-оценщиков для вооруженных сил Грузии. В учениях включены 17 военнослужащих, которым после их завершения вручат сертификаты наблюдателей-оценщиков JTEC.
Учения были запланированы с учетом опыта программы США Центра объединенной многонациональной готовности (JMRC), соответственно учебному курсу "Центра боевой подготовки имени генерала Адольфоса Раманаускаса" Республики Литвы.
В 2016-2017 году грузинских наблюдателей-оценщиков подготовили литовские военные эксперты, и вручили им сертификаты наблюдателя-оценщика Совместного центра тренировок и оценки НАТО-Грузии (JTEC).
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