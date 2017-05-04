В Грузии выявлены новые факты мошенничества с международными звонками

04.05.2017 13:10 В Грузии выявлены очередные факты мошенничества, связанного с телефонными коммуникациями, говорится в сообщении на сайте Следственной службы Минфина Грузии.



Мошенники с помощью специальных устройств превращали международные звонки в местные и присваивали разницу за стоимость звонка.



Преступная схема была раскрыта сотрудниками контрразведки Службы Госбезопасности и Следственной службы Минфина. Правоохранители из разных жилых домов в Тбилиси и Батуми изъяли восемь незаконно установленных электронных устройств — «Сим-боксов».



«Члены преступной группировки в результате преобразования международных звонков в местные, искусственно изменяли тарифы входящих звонков и наносили значительный ущерб бюджету государства и компаниям, работающим в сфере телефонных коммуникаций», — сказано в сообщении.



В Следственной службе сообщают, что в общей сложности, ведомству удалось обнаружить и изъять 21 «Сим-бокс». В середине марта правоохранители заявили о существовании в Грузии преступной группы, члены которой занимаются установкой этой устройств.



Уголовное дело возбуждено по статьям «причинение имущественного ущерба путем обмана», «незаконная предпринимательская деятельность» и «уклонение от уплаты налогов», что карается лишением свободы сроком до 8 лет.



"Новости-Грузия"











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