Грузинские военные провели инспекцию на базе США

04.05.2017 18:14 Группа Управления контроля и верификации вооружения Генерального штаба вооруженных сил Грузии провела инспекцию на базе армии США "Манхайм" в Германии. Мероприятие было осуществлено в рамках договора "Об обычных вооруженных силах в Европе".



Группа грузинских военных инспекторов из десяти человек, которая кроме представителей Управления верификации укомплектована военнослужащими разных подразделений Восточного и Западного командования, провела учет вооружения и техники на базе армии США.



Грузинские военные инспектора проверили план размещения подразделения, и приняли участие в тренировочном верификационном мероприятии, осуществленном на основании взаимного договора, существующего между Агентством сокращения угроз США в Европе, и Центром верификации Бундесвера.



Запланированное инспекционное мероприятие со стороны грузинских военных инспекторов преследовало целью также разделение опыта американским и германским партнерам в вопросах сопровождения и инспектирования в ходе проведения подобных мероприятий верификации.



Грузия присоединилась к договору "Об обычных вооруженных силах в Европе" с 1992 года. Военные инспектора Управления контроля и верификации вооружения Генерального штаба вооруженных сил Грузии часто осуществляют аналогичные мероприятия на разных военных базах.















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