Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинские военные провели инспекцию на базе США


04.05.2017   18:14
Группа Управления контроля и верификации вооружения Генерального штаба вооруженных сил Грузии провела инспекцию на базе армии США "Манхайм" в Германии. Мероприятие было осуществлено в рамках договора "Об обычных вооруженных силах в Европе".

Группа грузинских военных инспекторов из десяти человек, которая кроме представителей Управления верификации укомплектована военнослужащими разных подразделений Восточного и Западного командования, провела учет вооружения и техники на базе армии США.

Грузинские военные инспектора проверили план размещения подразделения, и приняли участие в тренировочном верификационном мероприятии, осуществленном на основании взаимного договора, существующего между Агентством сокращения угроз США в Европе, и Центром верификации Бундесвера.

Запланированное инспекционное мероприятие со стороны грузинских военных инспекторов преследовало целью также разделение опыта американским и германским партнерам в вопросах сопровождения и инспектирования в ходе проведения подобных мероприятий верификации.

Грузия присоединилась к договору "Об обычных вооруженных силах в Европе" с 1992 года. Военные инспектора Управления контроля и верификации вооружения Генерального штаба вооруженных сил Грузии часто осуществляют аналогичные мероприятия на разных военных базах.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Молдова и Грузия будут сотрудничать в области туризма
Грузия станет первой хозяйкой выставки в Центре мировой цивилизации вина
Реэкспорт автомобилей из Грузии снизился до минимума
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Соглашение абхазов с итальянским городом будет аннулировано - посол Грузии в Италии
Любые соглашения де-факто властей Абхазии являются нелегтимными - МИД Грузии
США запрещают поддержку стран, признающих Абхазию и Цхинвали суверенными субъектами
В Абхазии опровергли намерение строить новый порт в Приморске
МИД Грузии: Есть «малый прогресс» по соглашению о неприменении силы
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений
Инициирован проект конституционных поправок
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна