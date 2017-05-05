18 владельцев психотропных аптек привлечены к уголовной ответственности

05.05.2017 12:43 Следственная служба министерства финансов привлекла к уголовной ответственности в качестве обвиняемых 18 владельцев 36 разных психотропных аптек по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности.



Как сообщает Следственная служба Минфина Грузии, следствие установило, что в целях получения прибыли в крупном размере, в 36 аптечных учреждениях гражданам, в том числе и несовершеннолетним лицам, систематически реализовывали без рецепта психотропные и подлежащие специальному контролю медикаменты, чем лица, осуществляющие преступные действия, способствовали т.н. аптечной наркомании и создавали угрозу жизни и здоровью человека.



«В ходе следствия было установлено, что в упомянутых 36 аптеках с 2014 по 2016 год включительно было реализовано 14 590 866 единиц психотропных и подлежащих специальному контролю медикаментов, что принесло владельцам аптек незаконную прибыль в размере 15 011 488 лари», - говорится в заявлении.

Следствие по делу продолжается по 2-й части статьи 192 УК Грузии, что предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

