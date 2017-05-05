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В Тбилиси задержан разыскиваемый брюссельским бюро Интерпола


05.05.2017   14:09
Сотрудники Интерпола Тбилиси, и первого отдела погранично-иммиграционного контроля "Сарпи" организационного управления Главного управления Аджарии департамента патрульной полиции МВД при въезде в Грузию задержали объявленного в розыск на международном уровне по красному циркуляру Интерполом Брюсселя, гражданина Республики Турция, Е.Е. 1963 года рождения.

В Министерстве внутренних дел сообщили "Интерпрессньюс, что задержанный признан виновником за совершение преступлений, предусмотренных статьей 461 и 473 уголовного кодекса Республики Бельгия, что подразумевает международную торговлю наркотиками и кражу с нападением. По информации МВД, в отношении задержанного проводятся доэкстрадиционные процедуры, предусмотренные законом.








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