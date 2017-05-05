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МВД раскрыло убийство, совершенно вчера в центре Тбилиси
05.05.2017 14:51
МВД раскрыло факт умышленного убийства на улице Джавахишвили. Как сообщает министерство внутренних дел, сотрудники управления детективов департамента полиции МВД по Тбилиси и управления МВД по Старому Тбилиси задержали троих ранее судимых граждан: Н.М.1995 года рождения и О.Т. 1991 года рождения - по обвинению в умышленном убийстве, а Б.Ч. 1994 года рождения - по обвинению в недонесении о преступлении.
«Следствие установило, что из-за случившегося в прошлом конфликта Н.М. и О.Т. ранили несколькими выстрелами из автоматического огнестрельного оружия на улице Иване Джавахишвили в Тбилиси своего знакомого - Г.Ш. 1991 года рождения и скрылись с места происшествия. Г.Ш. скончался в больнице от полученных ран.
Правоохранители задержали 2 обвиняемых на следующий день после происшествия в Тбилиси, а третьего обвиняемого - около погранично-пропускного пункта Сарпи. Полиция изъяла с места происшествия 13 гильз и фрагменты 5 сердечников пули в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по факту умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах группой лиц способом, заведомо создающим опасность жизни или здоровью других лиц; а также по фактам противоправного приобретения-хранения огнестрельного оружия и недонесения о преступлении (статьи 109, 236 и 376)», - говорится в заявлении МВД.
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