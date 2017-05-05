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Представители Грузии наблюдали за учениями Азербайджана и Турции
05.05.2017 15:28
Командир бригады министерства обороны Грузии полковник Зураб Хвичиа наблюдал за очередным этапом совместных учений ВС Азербайджана и Турции, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на сообщение на сайте Минобороны АР.
В рамках "Дня высокопоставленных наблюдателей" делегации Грузии, Азербайджана и Турции ознакомились с ходом стрельб в рамках учений. Эти мероприятия прошли согласно договоренности, достигнутой в ходе ранее проведенных в трехстороннем формате встреч министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии.
Высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическими выполнением задач.
Участвующие в учениях подразделения ВС Азербайджана и Турции успешно выполнили поставленные перед ними задачи.
После завершения очередного этапа учений гости встретились с личным составом. Отличившимся военнослужащим были вручены награды.
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