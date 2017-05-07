Полиция изъяла крупную партию наркотиков в Шида-Картли

07.05.2017 15:51 32-летний мужчина был задержан в регионе Шида-Картли по обвинению в приобретении- хранении наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.



Обвиняемый был ранее судим за разбой и наркотики.



При обыске задержанного правоохранители обнаружили 11 целых таблеток и 16 кусочков наркотических средств. Экспертиза показала, что изъятые таблетки содержали 0,1440 грамма наркотического вещества бупренорфин.



Обвиняемый признал вину.



Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 260 УК Грузии — незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ. Обвиняемому грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.















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