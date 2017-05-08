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Мощный взрыв в Зугдиди - погиб один человек
08.05.2017 09:58
В Зугдиди (Западная Грузия) на территории табачного склада произошел взрыв, в результате чего погиб менеджер склада Бесо Джгушия.
По предварительным данным, взрыв был вызван коротким замыканием, однако возникают серьезные сомнения в данной версии. Следует отметить, что взрыв был настолько сильным, что здание разрушено полностью, а обломки разлетелись в радиусе 60-70 метров. Близлежащие дома не пострадали.
В результате взрыва возник пожар, локализовать который удалось вскоре. При расчистке завалов было обнаружено тело мужчины под плитами. Погибшим оказался менеджер склада 44-летний Бесик Джгушия.
Следует отметить, что в этом здании ранее размещался зугдидский офис ООН, и он был построен в свое время с учетом стандартов безопасности ООН - двойной стеной и другими параметрами. Взрыв разрушил бетонные плитки на мелкие части.
Владельцы склада заявляют, что никаких взрывоопасных или воспламеняющихся веществ, а также боеприпасов в здании не было.
Бесо Джгушия является близким родственником бывшего члена парламента Грузии, представителя Социалистической партии Тенгиза Джгушия и возглавлял его штаб в предвыборный период.
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