Мощный взрыв в Зугдиди - погиб один человек

08.05.2017 09:58 В Зугдиди (Западная Грузия) на территории табачного склада произошел взрыв, в результате чего погиб менеджер склада Бесо Джгушия.



По предварительным данным, взрыв был вызван коротким замыканием, однако возникают серьезные сомнения в данной версии. Следует отметить, что взрыв был настолько сильным, что здание разрушено полностью, а обломки разлетелись в радиусе 60-70 метров. Близлежащие дома не пострадали.



В результате взрыва возник пожар, локализовать который удалось вскоре. При расчистке завалов было обнаружено тело мужчины под плитами. Погибшим оказался менеджер склада 44-летний Бесик Джгушия.



Следует отметить, что в этом здании ранее размещался зугдидский офис ООН, и он был построен в свое время с учетом стандартов безопасности ООН - двойной стеной и другими параметрами. Взрыв разрушил бетонные плитки на мелкие части.



Владельцы склада заявляют, что никаких взрывоопасных или воспламеняющихся веществ, а также боеприпасов в здании не было.



Бесо Джгушия является близким родственником бывшего члена парламента Грузии, представителя Социалистической партии Тенгиза Джгушия и возглавлял его штаб в предвыборный период.















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