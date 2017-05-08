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Грузия принимает участие в международных НАТОвских учениях «Kevadtorm-2017»


08.05.2017   16:10
В понедельник, 8 мая, в Эстонии начались крупнейшие в истории страны международные учения НАТО "Kevadtorm-2017" ("Весенний шторм-2017"). Об этом сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, передает Front News International.

«В учениях участвуют военные из Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, стран Балтии, Канады, США, а также Украины и Грузии. Военные маневры проходят преимущественно на севере и северо-востоке страны, близ границы с Россией», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, помимо эстонских военных участие в учениях примут около 2000 тысяч военных с 13 стран. Среди используемой техники: американские танки M1A2 Abrams, британские Challenger 2 и французские Leclerc.

«Кроме того, задействованы боевые машины пехоты Эстонии, Великобритании, США и Франции: CV9035, Warrior, Bradley, VBCI»,- добавили в пресс-службе.

Также сообщается, что учения продлятся три недели и закончатся 25 мая.






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