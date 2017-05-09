Грузия и США начинают совместную амбициозную оборонную программу

09.05.2017 16:46 По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, вместе с США начинается очень амбициозная программа оборонной готовности Грузии.



По его словам, в текущем году в Вазиани будет открыт центр боевой подготовки, который совместно строят Грузия и США.



"Должен подчеркнуть, что мы вместе с нашим главным партнером начинаем очень амбициозную программу оборонной готовности Грузии. В текущем году мы откроем центр боевой подготовки в Вазиани, который совместно построим, и аналог которого есть в Германии. Однако это включает не только сферу обороны безопасности. Наши отношения служат демократическому развитию страны"- отметил Леван Изория.

















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