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Грузия и США начинают совместную амбициозную оборонную программу


09.05.2017   16:46
По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, вместе с США начинается очень амбициозная программа оборонной готовности Грузии.

По его словам, в текущем году в Вазиани будет открыт центр боевой подготовки, который совместно строят Грузия и США.

"Должен подчеркнуть, что мы вместе с нашим главным партнером начинаем очень амбициозную программу оборонной готовности Грузии. В текущем году мы откроем центр боевой подготовки в Вазиани, который совместно построим, и аналог которого есть в Германии. Однако это включает не только сферу обороны безопасности. Наши отношения служат демократическому развитию страны"- отметил Леван Изория.







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