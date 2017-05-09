Грузинские миротворцы в Афганистане получили письма от школьников с родины

09.05.2017 19:19 Грузинские военные, несущие службу в Афганистане в рамках миротворческой операции НАТО «Решительная поддержка», получили письма от школьников из разных регионов Грузии.



Письма и сделанные собственными руками открытки с рисунками и пожеланиями успешной службы и счастливого возвращения домой грузинским солдатам направили школьники из Тбилиси, Поти, Местии, Марнеули и Кутаиси.



Адресатами посланий стали солдаты 23-го батальона второй пехотной бригады Вооруженных Сил Грузии, дислоцированного на авиационной базе Баграм в Афганистане.



Грузинские миротворцы поблагодарили маленьких друзей за теплые письма и уже приступили к написанию ответов.



Проект «Письма солдатам», в поддержку грузинских военнослужащих вдали от родины — это совместный проект министерств обороны, юстиции и образования, который осуществляется с 2012 года.







"Новости-Грузия"











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