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Грузинские миротворцы в Афганистане получили письма от школьников с родины


09.05.2017   19:19
Грузинские военные, несущие службу в Афганистане в рамках миротворческой операции НАТО «Решительная поддержка», получили письма от школьников из разных регионов Грузии.

Письма и сделанные собственными руками открытки с рисунками и пожеланиями успешной службы и счастливого возвращения домой грузинским солдатам направили школьники из Тбилиси, Поти, Местии, Марнеули и Кутаиси.

Адресатами посланий стали солдаты 23-го батальона второй пехотной бригады Вооруженных Сил Грузии, дислоцированного на авиационной базе Баграм в Афганистане.

Грузинские миротворцы поблагодарили маленьких друзей за теплые письма и уже приступили к написанию ответов.

Проект «Письма солдатам», в поддержку грузинских военнослужащих вдали от родины — это совместный проект министерств обороны, юстиции и образования, который осуществляется с 2012 года.



"Новости-Грузия"





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