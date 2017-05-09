Грузия и США укрепляют сотрудничество в сфере безопасности

09.05.2017 20:10 Сегодня в Вашингтоне состоялось подписание Соглашения об информационной безопасности между США и Грузией. Подписи под документом поставили Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Документ создает правовую основу для двустороннего обмена разведывательной информацией. Подписанное соглашение призвано способствовать укреплению отношений США и Грузии в сфере безопасности и сотрудничеству в борьбе с терроризмом.



Ранее, в американской столице также состоялась встреча премьер-министра Грузии с председателем военного совета Сената США Джон Маккейном. Стороны рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии, и ситуацию в селах у оккупационной разделительной линии.



На встрече Квирикашвили, в очередной зафиксировал важность записи, сделанной в законодательном акте США об оккупации территорий Грузии. На встрече отметили, что Соединенные Штаты твердо продолжают поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.



По словам сенатора Маккейна, официальный Вашингтон поддерживает Грузию на пути европейской и евроатлантической интеграции. На встрече подчеркнули вклад Грузии в глобальную безопасность, и в борьбе с терроризмом.



Обсуждая ситуацию в регионе американский сенатор заявил, что безопасность и стабильность Грузии имеет важное значение не только для региона, но и для мира в целом.

















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