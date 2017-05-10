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Между Грузией и США оформлено соглашение об защите секретной информации


10.05.2017   11:26
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили и Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подписали соглашение о защите секретной информации.

По заявлению премьер-министра Грузии, соглашение между двумя странами было оформлено в рамках стратегического партнерства.

На основании соглашения произойдет безопасный обмен информацией, что, по словам премьер-министра, очередной раз подтверждает, что Грузия является надежным партнером Соединенных Штатов.

"В рамках стратегического партнерства между США и Грузией мы договорились, что произойдет безопасный обмен информации такого рода. Это явствует о том, что Грузия является надежным партнером США. У нас за спиной 25 лет очень важного сотрудничества. Состоялась очень интересная встреча с государственным секретарем, где мы говорили обо всех направлениях наших отношений, и говорили об интересной перспективе углубления этих направлений"- заявил Георгий Квирикашвили.








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