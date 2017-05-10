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В проекте Конституции деградирован орган, ответственный за обороноспособность страны - президент
10.05.2017 15:07
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель Совета безопасности Давид Раквиашвили встречаются с представителями дипломатического корпуса, неправительственного сектора, и разных политических партий.
Представители администрации президента знакомят участников встречи с конституционными поправками, инициированными в связи с Советом национальной безопасности.
По заявлению Георгия Маргвелашвили, в Конституции деградирован орган, ответственный за обороноспособность страны, и такой подход со стороны правящей команды из-за политической предвзятости неприемлем.
"Орган, который должен обеспечивать усиление, как нашей армии, вооруженных сил, так и готовность к серьезным вызовам, которые есть у Грузии, фактически исчез из Конституции, и заменен с одной стороны Советом обороны, функционирующим только во время войны, и с другой стороны лозунгом, что Грузия должна стать страной-членом НАТО"- заявил Георгий Маргвелашвили.
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