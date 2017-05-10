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Прокуратура предъявила двум лицам обвинение за похищение несовершеннолетней девочки
10.05.2017 18:53
Районная прокуратура Марнеули предъявила обвинение гражданам Р. Р. и Г. З. за незаконное пресечение свободы в отношении несовершеннолетней по предварительному сговору, совершенное группой лиц.
По сообщению ведомства, следствием установлено, что 28 апреля 2017 года около 09:00 часов на территории, прилегающей к публичной школе села Такало Марнеульского района, Р.Р. по предварительному сговору с Г.З. группой незаконно пресекли свободу несовершеннолетней З.М.
Продолжается следствие по делу по подпунктам "а" и "д" части 3 статьи 143 Уголовного кодекса Грузии, что предусматривает пресечение свободы сроком от 7 до 10 лет.
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