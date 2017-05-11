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Пять человек задержаны за незаконное ношение оружия
11.05.2017 12:24
Сотрудники городского управления Поти департамента полиции МВД по Мегрелии-Верхней Сванетии задержали в Поти по обвинению в незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия Г.Т. 1992 года рождения, Л.Ш. 1993 года рождения, Г.Н. 1995 года рождения, Э.Н. 1995 года рождения и Т.Ц. 2000 года рождения.
Как сообщают в министерстве внутренних дел, при личном обыске обвиняемых правоохранители изъяли: самодельный пистолет с магазином и 5 боевыми патронами, пистолет GOLD STAR-2002 с магазином и 1 боевым патроном, самодельное одноствольное гладкоствольное огнестрельное оружие с 1 боевым патроном, пистолет системы Макарова с магазином и 2 боевыми патронами, пистолет COMBAT-PP с магазином и 1 боевым патроном.
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