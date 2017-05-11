С 5 июня Черногория станет полноправным членом НАТО

11.05.2017 13:54 Черногория официально присоединится к Североатлантическому альянсу 5 июня, что будет сопровождаться письмом-приглашением от главы НАТО Йенса Столтенберга.



Испания стала последним членом НАТО, которая ратифицировала присоединение Черногории к Альянсу 10 мая, пишет zn.ua со ссылкой на RTCG.me.



Ранее Дональд Трамп подписал постановление о ратификации присоединения Черногории к НАТО. В прошлом месяце Сенат большинством голосов поддержал расширение альянса. В Вашингтоне надеются, что присоединение Черногории подаст сигнал России о том, что США противостоят российским попыткам распространить свое влияние в Европе.















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