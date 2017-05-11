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В кибератаках на энергосистемы стран Балтии подозревают Россию
11.05.2017 22:59
Энергосистемы стран Балтии подвергаются пробным атакам со стороны предположительно российских хакеров. По данным агентства Reuters, это вызвало обеспокоенность НАТО.
Литва, Латвия и Эстония, члены ЕС и НАТО, пока включены в энергосистему России, но планируют синхронизировать свои энергосети с европейской - через Польшу.
Расследование показало, что уже два года хакеры без труда подключаются к компьютерным сетям балтийских энергосистем, а параллельно проводят серьезные кибератаки в Украине, в результате которых без света оставались целые районы страны. Правоохранительные органы подозревают, что этим стоят российские правительственные структуры. Подтверждённой информацией агентство Reuters не располагает.
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