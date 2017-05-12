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Нацразведка США расценивает действия России в киберсфере как агрессивные


12.05.2017   15:37
Россия представляет угрозу для США с точки зрения кибербезопасности, заявил директор национальной разведки США Дэн Коутс.

"Россия является полномасштабным игроком в киберсфере, который будет оставаться серьезной угрозой для правительства США, военной, дипломатической, коммерческой и критической инфраструктуры", - говорится в докладе директора нацразведки, распространенном в четверг в комитете по разведке сената США.

Как отмечается в докладе, "Москва располагает высоко эффективными киберпрограммами наступательного характера, и в последние годы Кремль стал играть в киберсфере более агрессивно".

В документе в связи с этим упоминается о том, что Россия осуществляла "попытки повлиять на выборы 2016 года", также в нем содержится обвинение Москвы в том, что она осуществляла кибератаки в других странах.






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