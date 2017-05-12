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Россия подтверждает перехвать американского самолета над Черным морем


12.05.2017   15:55
Минобороны РФ подтвердило перехват американского самолета-разведчика P-8 Poseidon российским истребителем Су-30 9 мая над Черным морем. Об этом сообщили в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

«9 мая около 12:00 мск российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. После сближения на безопасную дистанцию пилот российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик P8A Poseidon», - заявили в Минобороны РФ.

«Российский истребитель выполнил маневр "приветствия" американских пилотов, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией», - добавили в военном ведомстве.






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