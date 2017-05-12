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Страны НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс


12.05.2017   16:25
Все 28 стран - членов НАТО ратифицировали протокол о вступлении Черногории в альянс. Об этом сообщило правительство Черногории в Twitter. «Протокол о вступлении ратифицирован. Спасибо всем союзникам и партнерам!» — говорится в сообщении.

В апреле парламент Черногории проголосовал за вступление страны в Североатлантический альянс. За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 46 депутатов из 81. Оппозиция, бойкотирующая последние месяцы заседания, в голосовании не участвовала, а проводила акцию протеста у здания парламента.

Ранее на этой неделе премьер Черногории Душко Маркович сообщил, что страна официально станет 29-м членом НАТО 5 июня.






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