Изория: Грузия одна из самых безопасных стран в мире

12.05.2017 21:19 Грузия — одна из самых безопасных стран в мире, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, комментируя результаты опросов, обнародованного сегодня Национальным демократическим институтом США (NDI).



Опрос, проведенный NDI, показал, что только 11% населения Грузии считает, что страна полностью защищена с точки зрения национальной безопасности, 41% считает, что частично. Незащищенной страной Грузию назвали более 40% опрошенных. Остальные затруднились ответить.



Изория считает эти оценки неверными. Министр обороны говорит, что на фоне глобальных угроз Грузия остается безопасной страной.



«Грузия является одной из самых безопасных стран в мире. Основания говорить мне об этом дают те угрозы, которые существуют сегодня в мире в связи с терроризмом или иными опасностями. Основания говорить мне об этом дает та растущая позитивная динамика, которая есть у Грузии в связи с потоком туристов, и в этом году мы ожидаем гораздо больше туристов», — сказал Изория.















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