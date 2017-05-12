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Изория: Грузия одна из самых безопасных стран в мире


12.05.2017   21:19
Грузия — одна из самых безопасных стран в мире, заявил министр обороны Грузии Леван Изория, комментируя результаты опросов, обнародованного сегодня Национальным демократическим институтом США (NDI).

Опрос, проведенный NDI, показал, что только 11% населения Грузии считает, что страна полностью защищена с точки зрения национальной безопасности, 41% считает, что частично. Незащищенной страной Грузию назвали более 40% опрошенных. Остальные затруднились ответить.

Изория считает эти оценки неверными. Министр обороны говорит, что на фоне глобальных угроз Грузия остается безопасной страной.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в мире. Основания говорить мне об этом дают те угрозы, которые существуют сегодня в мире в связи с терроризмом или иными опасностями. Основания говорить мне об этом дает та растущая позитивная динамика, которая есть у Грузии в связи с потоком туристов, и в этом году мы ожидаем гораздо больше туристов», — сказал Изория.






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