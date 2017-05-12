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Организации по всему миру подверглись серии кибератак
12.05.2017 21:25
Организации по всему миру подверглись массовым хакерским атакам, в результате которых их электронные серверы были заражены «программами-вымогателями» (ransomware), блокирующими компьютеры и требующими платы за восстановление доступа, передает «Би-би-си».
Отмечается, что сообщения о кибератаках поступили из Великобритании, США, Китая, России, Испании, Вьетнама, Тайваня и других стран.
На данный момент неизвестно, связаны ли инциденты с заражениями «программами-вымогателями» между собой. Сотрудникам компаний, которые были подвержены атакам хакеров, посоветовали выключить свои компьютеры до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД.
Также сообщалось, что работа британских больниц затруднена по причине массивной кибератаки на серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
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