Организации по всему миру подверглись серии кибератак

12.05.2017 21:25 Организации по всему миру подверглись массовым хакерским атакам, в результате которых их электронные серверы были заражены «программами-вымогателями» (ransomware), блокирующими компьютеры и требующими платы за восстановление доступа, передает «Би-би-си».



Отмечается, что сообщения о кибератаках поступили из Великобритании, США, Китая, России, Испании, Вьетнама, Тайваня и других стран.



На данный момент неизвестно, связаны ли инциденты с заражениями «программами-вымогателями» между собой. Сотрудникам компаний, которые были подвержены атакам хакеров, посоветовали выключить свои компьютеры до выяснения всех обстоятельств произошедшего.



Ранее сообщалось, что хакеры атаковали компьютеры, подключенные к внутренним сетям СК и МВД.



Также сообщалось, что работа британских больниц затруднена по причине массивной кибератаки на серверы Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).















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