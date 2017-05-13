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В Черном море начались военно-морские учения НАТО с участием 700 военных


13.05.2017   17:20
В Черном море начались военно-морские учения стран НАТО, в которых принимают участие свыше 700 военных из Румынии, Великобритании и США.

Четырехдневная отработка маневров по борьбе с подводными лодками и угрозами с суши будет проходить в румынских территориальных водах до 15 мая.

В учениях будут задействованы румынский фрегат «Король Фердинанд», морские тральщики «Лейтенант Димитрие Николеску» и «Лупу Динеску» вместе с американским эсминцем «Оскар Остин». Также несколько самолетов Миг-21 «Лансер» ВВС Румынии и два британских истребителя Typhoon отработают противовоздушные маневры.

Учения проводятся с целью укрепления взаимодействия между странами Североатлантического альянса и для повышения уровня военной подготовки экипажей кораблей.






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