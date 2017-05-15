Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину

15.05.2017 11:05 Тело погибшего в Украине грузинского бойца Давида Сихарулидзе доставили на родину.



Офицер запаса Давид Сихарулидзе погиб в ходе выполнения боевого задания у села Новолуганское Донецкой области.



По информации Министерства обороны, Давид Сихарулидзе родился 1973 года, в 2010-2014 годы служил в учебном центре Крцаниси в командовании по образованию.



В 2014 году он по собственному желанию покинул вооруженные силы Грузии и отправился в Украину.





















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