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Тело погибшего в Украине грузинского бойца доставили на родину
15.05.2017 11:05
Тело погибшего в Украине грузинского бойца Давида Сихарулидзе доставили на родину.
Офицер запаса Давид Сихарулидзе погиб в ходе выполнения боевого задания у села Новолуганское Донецкой области.
По информации Министерства обороны, Давид Сихарулидзе родился 1973 года, в 2010-2014 годы служил в учебном центре Крцаниси в командовании по образованию.
В 2014 году он по собственному желанию покинул вооруженные силы Грузии и отправился в Украину.
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