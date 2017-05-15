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МВД изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы
15.05.2017 14:56
Министерство внутренних дел Грузии изъяло незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы. Как сообщает МВД, сотрудники управления по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции задержали на площади 26 мая в Тбилиси А.Л. 1976 года рождения за противоправное приобретение-хранение-ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.
При личном обыске задержанного правоохранители изъяли незарегистрированный пистолет Type 54 и 8 боевых патронов.
По информации МВД, задержанный признает свою вину.
Следствие ведется по факту противоправного приобретения-хранения-ношения огнестрельного оружия и боеприпасов по 2-й и 3-й частям статьи 236 УК Грузии.
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