В Грузии насчитали 325 «воров в законе»

16.05.2017 11:23 МВД Грузии зарегистрировало 325 «воров в законе» грузинского происхождения, большая часть которых находится на территории постсоветского пространства и в странах Евросоюза, заявил замминистра Шалва Хуцишвили.



Хуцишвили представил парламентским комитетам по внешним связям и интеграции с Европой соглашение «Об оперативном и стратегическом сотрудничестве между Грузией и службой полиции Европы», оформленное в апреле. Комитеты одобрили соглашение, и теперь документ должен быть ратифицирован на пленарном заседании.



«Зарегистрировано 325 «воров в законе» грузинского происхождения, очень маленькая часть которых находится в тюрьмах Грузии, остальные – на постсоветском пространстве и в Евросоюзе. Когда в одной стране происходит получение незаконной прибыли, а в другой стране — отмывание, соглашение с Европолом дает нам возможность увидеть эту картину полностью и не работать локально с конкретными странами, с которыми и так сотрудничаем», — цитирует Хуцишвили Первый канал ОВГ.



Замминистра уверен, что документ поможет углубить сотрудничество грузинских полицейских со своими европейскими коллегами.



«Мы оформили соглашение самого высокого уровня, которое только может иметь страна, не входящая в Евросоюз… Это указывает на то, что у нас довольно высокие стандарты, так как такого типа соглашения с Европой оформлены у Америки, Норвегии, Швейцарии, то есть у тех, у которых высокие полицейские стандарты», - подчеркнул Хуцишвили.



Документ позволяет МВД Грузии посредством Европола обмениваться со странами ЕС информацией, связанной с преступлениями и персональными данными. Статья «Членство в воровском сообществе, вор в законе» появилась в Уголовном кодексе Грузии в 2005 году, после того как в 2003 году к власти пришла команда во главе с Михеилом Саакашвили. Они фактически объявили войду с организованной преступностью.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

