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Сотрудник Гурджаанского муниципалитета задержан по обвинению в получении взятки


16.05.2017   13:32
Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали главного специалиста отдела управления имущества, планировки экономического развития и статистики администрации Гурджаанского муниципалитета Георгия Матиашвили по обвинению в требовании, и получении взятки в особо крупном размере.

Согласно следствию, Матиашвили взамен за оценку здания бывшей биолаборатории, находящегося в селе Ахашени Гурджаанского муниципалитета, по меньшей цене, чем реальная стоимость, вынос, и помощь выиграть на аукционе потребовал у гражданина в виде взятки 35 000 лари, из которых заранее взял 5 000 лари.

Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали Георгия Матиашвили в виде обвиняемого во время передачи ему суммы, а переданная сумма 5 000 лари изъята как вещественное доказательство.

Ведется следствие по факту требования, и получения взятки в особо крупном размере по подпункту "е" части 3 статьи 338 УК Грузии, что подразумевает в виде наказания пресечение свободы сроком от 11 до 15 лет.

Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.







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