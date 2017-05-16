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Сотрудник Гурджаанского муниципалитета задержан по обвинению в получении взятки
16.05.2017 13:32
Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали главного специалиста отдела управления имущества, планировки экономического развития и статистики администрации Гурджаанского муниципалитета Георгия Матиашвили по обвинению в требовании, и получении взятки в особо крупном размере.
Согласно следствию, Матиашвили взамен за оценку здания бывшей биолаборатории, находящегося в селе Ахашени Гурджаанского муниципалитета, по меньшей цене, чем реальная стоимость, вынос, и помощь выиграть на аукционе потребовал у гражданина в виде взятки 35 000 лари, из которых заранее взял 5 000 лари.
Сотрудники антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности задержали Георгия Матиашвили в виде обвиняемого во время передачи ему суммы, а переданная сумма 5 000 лари изъята как вещественное доказательство.
Ведется следствие по факту требования, и получения взятки в особо крупном размере по подпункту "е" части 3 статьи 338 УК Грузии, что подразумевает в виде наказания пресечение свободы сроком от 11 до 15 лет.
Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности.
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