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В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
16.05.2017 21:29
Сотрудники МВД Грузии задержали на таможенно-пропускном пункте «Садахло» 45-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает МВД Грузии.
Гражданин Турции был задержан на грузино-армянской границев тот момент, когда пытался покинуть Грузию и попасть в Армению. В Турции его обвиняют в совершении убийства.
На данный момент ведутся все необходимые для экстрадиции задержанного.
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