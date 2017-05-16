В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

16.05.2017 21:29 Сотрудники МВД Грузии задержали на таможенно-пропускном пункте «Садахло» 45-летнего гражданина Турции, разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает МВД Грузии.



Гражданин Турции был задержан на грузино-армянской границев тот момент, когда пытался покинуть Грузию и попасть в Армению. В Турции его обвиняют в совершении убийства.



На данный момент ведутся все необходимые для экстрадиции задержанного.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

