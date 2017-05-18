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63-летний мужчина задержан за незаконное ношение оружия


18.05.2017   12:12
63-летний мужчина задержан в Ткибульском районе на западе Грузии по обвинению в незаконном хранении-приобретении и ношении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении министерства внутренних дел Грузии.

Согласно данным ведомства, при обыске дома задержанного был обнаружен и изъят автомат модели АКС, а также пять магазинов, 395 боевых патронов, две гранаты и три взрывателя.

Следствие ведется по второй части статьи 236 УК Грузии —«противоправное приобретение или хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств». Статья предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.






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