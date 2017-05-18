Трамп вручил диплом грузинскому выпускнику Академии береговой охраны

18.05.2017 12:35 Президент США Дональд Трамп поздравил выпускников Академии береговой охраны в Нью-Лондоне, штат Коннектикут и передал им дипломы об окончании одного из самых престижных военных вузов Америки.

В числе 195 выпускников Академии береговой охраны — кадет из Грузии Эльдар Саганелидзе. Саганелидзе и еще пять кадетов-иностранцев. После курса обучения, рассчитанного на 4 года, они вернутся домой и будут продолжать военную службу на родине.



Впервые прибыв в Коннектикут в качестве верховного главнокомандующего, Трамп выступил с речью на торжественной церемонии.



«Я надеюсь, что вы чувствуете благодарность нашего народа. Эти красивые молодые курсанты готовы занять достойное место на передней линии обороны Соединенных Штатов Америки. Кадеты, каждый из вас заслужил не только поздравления, но и благодарность, и каждый американец, и все мы приветствуем вас», — сказал Трамп.



Обращаясь к выпускникам, он добавил, что вскоре им предстоит сыграть ключевую роль в охране американских границ. Президент заявил, что сотрудники береговой охраны не бегут от опасности, а смело идут ей навстречу, защищая американские порты.



«Вы будете сражаться с торговлей людьми, о которой мало говорят, но которая представляет собой одну из серьезнейших проблем для всего мира. Вам будут доверять не только наши граждане, но и ваше руководство. Береговая охрана – наш золотой стандарт», – сказал Трамп.



Трамп похвалил выпускников за то, что они, имея возможность выбрать любое образование, с меньшим грузом ответственности, предпочли служить в береговой охране.



«Вы могли бы пойти в любую школу, какую бы вы хотели — где очень мало обязанностей. Вместо этого, вы выбрали этот путь. Вы выбрали тяжелую работу, высокие стандарты, и очень благородную миссию — спасать жизни, защищать родину и интересы Америки по всему миру. Вы выбрали береговую охрану. Хороший выбор», — отметил президент.



Он также дал наставления выпускникам. С очевидной отсылкой к своей неожиданной победе на президентских выборах Трамп посоветовал кадетам никогда не сдаваться.



«Я хочу воспользоваться этой возможностью и дать вам несколько советов. В течение своей жизни, вы обнаружите, что вещи часто несправедливы. Вы увидите, что не заслуживаете многое из того, что случается с вами. Но вы должны бороться, бороться, бороться. Никогда не сдавайтесь. Все будет просто отлично», — сказал Трамп.



Академия береговой охраны в Нью-Лондоне — одна из пяти военных академий США. Считается, что, с точки зрения поступления, это самое сложное военное учебное заведение в Америке. Во многом, это объясняется тем, что поступающему туда не требуется рекомендация конгрессмена США. Поступление зависит исключительно от результатов экзаменов и успеваемости молодых людей. Поступить в Академию могут только американские граждане или иностранцы по специальному соглашению США и страны кадета-иностранца. Ежегодно около 2 тысяч поступающих проходят вступительные испытания, принимаются около 200 человек.



В 2015 году Академию впервые завершил кадет из Грузии Георгий Талахидзе. В тот же год в автомобильной аварии трагически погибли еще два курсанта из Грузии Сосо Макаридзе и Бесо Горжоладзе.



"Новости-Грузия"











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