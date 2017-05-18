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Министры обороны стран ЕС обсудят глобальную стратегию Евросоюза в области безопасности
18.05.2017 12:39
Участники заседания Совета ЕС по иностранным делам в четверг в Брюсселе в составе министров обороны обсудят реализацию глобальной стратегии Евросоюза в области безопасности и обороны, говорится в материалах к встрече, распространенных пресс-службой Совета.
Вопрос об имплементации стратегии рассматривался 15 мая на заседании Совета ЕС главами МИД Евросоюза. По итогам обеих дискуссий ожидается принятие заключения.
Этот документ, как и результаты дебатов, призван содействовать подготовке доклада о реализации стратегии, который будет представлен Европейскому Совету в июне 2017 года.
Министры обороны сосредоточат свое внимание главным образом на возможности учреждения постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), внедрении скоординированного ежегодного обзора состояния обороны (CARD); усилении инструментов быстрого реагирования, включая тактические группы ЕС; партнерстве в области политики безопасности и обороны.
Среди основных пунктов повестки Совета ЕС - сотрудничество с НАТО. В заседании по этому разделу примет участие генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Особое внимание будет уделено работе в рамках предложений, направленных на реализацию совместной декларации председателя Европейского Совета, председателя Европейской комиссии и генерального секретаря НАТО - так называемой Варшавской совместной декларации.
В Совете ЕС подчеркивают актуальность дискуссии по этому вопросу в связи с проведением в Брюсселе 25 мая саммита Североатлантического альянса.
Кроме того, министры обороны Европейского союза обсудят совместно с министрами внутренних дел борьбу против терроризма.
Пресс-служба Совета ЕС отмечает, что перед совещанием глав военных ведомств состоится заседание руководящего комитета Европейского оборонного агентства.
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