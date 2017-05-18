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Четыре человека задержаны за присвоение земли мошенническим путем
18.05.2017 16:34
Работники следственных органов задержали четырех человек, в том числе бывшего чиновника, за присвоение мошенническим путем дорогостоящего земельного участка в Тбилиси, принадлежащего государству, и его продажу за сотни тысяч долларов.
Всего к уголовной ответственности привлекли пять человек, но задержали четверых. Среди них бывший представитель главы районной администрации Мцхета в селе Лиси (регион Мцхета-Мтианети), говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.
Речь идет о земельном участке площадью 1,5 гектара близ озера Лиси в престижном столичном районе Ваке-Сабуртало. Следствие утверждает, что обвиняемые присвоили эту территорию при помощи поддельных документов о владении, в частности, фальшивых актов о приеме-сдаче и поддельных налоговых списков плательщиков земельного налога.
Затем обвиняемые продали этот участок земли более чем за 1 миллион лари (более 414 долларов). При обыске жилого дома одного из обвиняемых стражи порядка изъяли пустые бланки старых актов о приеме-сдаче.
Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество в крупном размере", что карается штрафом или лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.
Следствие работает над выявлением и других возможных обвиняемых.
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