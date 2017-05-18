Четыре человека задержаны за присвоение земли мошенническим путем

18.05.2017 16:34 Работники следственных органов задержали четырех человек, в том числе бывшего чиновника, за присвоение мошенническим путем дорогостоящего земельного участка в Тбилиси, принадлежащего государству, и его продажу за сотни тысяч долларов.



Всего к уголовной ответственности привлекли пять человек, но задержали четверых. Среди них бывший представитель главы районной администрации Мцхета в селе Лиси (регион Мцхета-Мтианети), говорится в сообщении на сайте Следственной службы министерства финансов Грузии.



Речь идет о земельном участке площадью 1,5 гектара близ озера Лиси в престижном столичном районе Ваке-Сабуртало. Следствие утверждает, что обвиняемые присвоили эту территорию при помощи поддельных документов о владении, в частности, фальшивых актов о приеме-сдаче и поддельных налоговых списков плательщиков земельного налога.



Затем обвиняемые продали этот участок земли более чем за 1 миллион лари (более 414 долларов). При обыске жилого дома одного из обвиняемых стражи порядка изъяли пустые бланки старых актов о приеме-сдаче.



Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество в крупном размере", что карается штрафом или лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Следствие работает над выявлением и других возможных обвиняемых.















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