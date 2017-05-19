Грузия объявила в розыск граждан Грузии и России за присвоение более 1,5 млн долларов

19.05.2017 13:02 Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии привлекли к уголовной ответственности гражданина России Игоря Волкова и гражданку Грузии Маргариту Жизневскую по делу о растрате более 1,5 миллиона долларов.



Следствие утверждает, что Волков и Жизневская являются владельцами зарегистрированных в Грузии компаний «Эмефикс брокер джорджиа» и «Эмефикс групп». У них во владении также компания Masterservices inc., зарегистрированная в оффшорной зоне, в Белизе.



Посредством этих компаний с 2014 до 2017 годы обвиняемые предлагали жителям Грузии сделать инвестиции в программу MFX Capital. Взамен они обещали инвесторам ежемесячную выдачу высокой процентной прибыли и полный возврат инвестируемой суммы. Несмотря на условия сделки, обвиняемые не выполнили свое обещание и присвоили деньги 105 вкладчиков.



По данным Следственной службы, на данный момент Волков и Жизневская не находятся в Грузии и скрываются от следствия. Суд заочно отправил их в заключение на время следствия. Вынесено постановление об их розыске.



Уголовное дело возбуждено по статье «присвоение или растрата, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», что наказывается лишением свободы от 7 до 11 лет.















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