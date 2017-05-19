Хельсинкская комиссия США провела слушание на тему российских угроз для Европы

19.05.2017 15:49



На слушании члены комиссии Хельсинки и присутствующие обсудили пути преодоления российской агрессии, возможные цели данной агрессии, и преодоление российской медиа-пропаганды.



Сенатор Уикер в разговоре о нарушении суверенитета соседних стран отметил факт нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии Россией. Майк Карпентер, перечисляя факты грубого нарушения международных договоров и обязательств Россией, назвал пренебрежение договором о прекращении огня от 2008 года, и привел пример Грузии в разговоре о российской пропаганде. Стивен Редмейкер, перечисляя причины прекращения имплементации договора о конвенционном вооружении в Европе Россией в 2007 году, одной из причин назвал использование данного договора Грузией с целью требования вывода российских войск с территории страны. Он же в ходе разговора о фактах нарушения российской стороной "Договора об открытом небе", привел как пример запрещение Кремлем полетов над оккупированными территориями Абхазии и т.н. Южной Осетии, а в разговоре о российской агрессии в отношении соседних стран подчеркнул фактор НАТО, и отметил, что членство НАТО является для Кремля определенным сдерживающим фактором. Сенатор Рубио, чтобы подчеркнуть использование Россией электронных и асимметрических методов борьбы отметил кибер-атаки в Грузии в 2007-2008 году. Сопредседатель комитета внешних отношений Сената США, сенатор Кардин, описывая нарушение Россией обязательств заключительного акта Хельсинки, одним из примеров назвал посягательство на суверенитет Грузии Кремлем.



На слушании члены хельсинкской комиссии и докладчики также рассмотрели цели Кремля в отношении Украины. Факты нарушения Россией договоров о конвенционном вооружении в Европе/об открытом небе/ядерных ракетах средней дальности. Невыполнение Россией минского договора. Целесообразность передачи вооружения Соединенными Штатами Украине. Добавление в "Акте Магницкого" членов семей российских олигархов. Программу военной модернизации России, и ее финансовую поддержку. Размещение Россией вооружения типа S-300 и Iskander в калининградской области, и их передачу Беларуси и Армении.



Комиссия безопасности и сотрудничества Европы при Конгрессе США (хельсинкская комиссия) исполняет значительную роль в формировании внешней политики США в отношении ОБСЕ, и стран-членов ОБСЕ.



Полный текст и видеозапись выступления докладчиков смотрите



17 мая Хельсинкская комиссия США провела слушание на тему "Растущая военная угроза России для Европы: оценка вызовов и их преодоление", на котором с докладом выступили начальник Центра дипломатии и глобальной включенности Байдена, Майкл Карпентер, директор Брукингского института контроля над вооружением и инициативы нераспространения Стивен Файфер, и руководитель Podesta Group Стивен Редмейкер.На слушании члены комиссии Хельсинки и присутствующие обсудили пути преодоления российской агрессии, возможные цели данной агрессии, и преодоление российской медиа-пропаганды.Сенатор Уикер в разговоре о нарушении суверенитета соседних стран отметил факт нарушения суверенитета и территориальной целостности Грузии Россией. Майк Карпентер, перечисляя факты грубого нарушения международных договоров и обязательств Россией, назвал пренебрежение договором о прекращении огня от 2008 года, и привел пример Грузии в разговоре о российской пропаганде. Стивен Редмейкер, перечисляя причины прекращения имплементации договора о конвенционном вооружении в Европе Россией в 2007 году, одной из причин назвал использование данного договора Грузией с целью требования вывода российских войск с территории страны. Он же в ходе разговора о фактах нарушения российской стороной "Договора об открытом небе", привел как пример запрещение Кремлем полетов над оккупированными территориями Абхазии и т.н. Южной Осетии, а в разговоре о российской агрессии в отношении соседних стран подчеркнул фактор НАТО, и отметил, что членство НАТО является для Кремля определенным сдерживающим фактором. Сенатор Рубио, чтобы подчеркнуть использование Россией электронных и асимметрических методов борьбы отметил кибер-атаки в Грузии в 2007-2008 году. Сопредседатель комитета внешних отношений Сената США, сенатор Кардин, описывая нарушение Россией обязательств заключительного акта Хельсинки, одним из примеров назвал посягательство на суверенитет Грузии Кремлем.На слушании члены хельсинкской комиссии и докладчики также рассмотрели цели Кремля в отношении Украины. Факты нарушения Россией договоров о конвенционном вооружении в Европе/об открытом небе/ядерных ракетах средней дальности. Невыполнение Россией минского договора. Целесообразность передачи вооружения Соединенными Штатами Украине. Добавление в "Акте Магницкого" членов семей российских олигархов. Программу военной модернизации России, и ее финансовую поддержку. Размещение Россией вооружения типа S-300 и Iskander в калининградской области, и их передачу Беларуси и Армении.Комиссия безопасности и сотрудничества Европы при Конгрессе США (хельсинкская комиссия) исполняет значительную роль в формировании внешней политики США в отношении ОБСЕ, и стран-членов ОБСЕ.Полный текст и видеозапись выступления докладчиков смотрите по ссылке











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